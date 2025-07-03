Энергоэффективные решения для строительства представляет завод в Ялуторовске

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Умные цифровые и энергетические решения для строительства и ЖХК обсуждают на базе завода "Поревит" в Ялуторовске 3 июля.

Представители поделились уникальной технологией создания газопеноблоков. Они отличаются своей прочностью, долговечностью и могут служить для возведения жилья и коммерческой недвижимости.

С помощью новых газопеноблоков можно не только удешевить себестоимость строительства, но и сократить рабочую силу.

"Сегодня мы проводим встречу производителей строительных материалов компании "Поревит". Цель мероприятия – представить новые технические решения производителей и обратить внимание на новые дизайнерские решения для более широкого использования в проектах как тюменских застройщиков, так и в программах благоустройства городской и сельской среды", - сказала генеральный директор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова.

В конференции задействованы 50 участников кластера, представители девелоперских компаний, власти и бизнеса.

Видео ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева