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Более 100 подростков пройдут курс молодого бойца в Упоровском районе за лето

Экономика, 15:00 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 ребят в возрасте от 10 до 17 лет примет военно-спортивный палаточный лагерь "Патриот" в Упоровском районе летом 2025 года. Подростки пройдут здесь элементы курса молодого бойца и ближе познакомятся с солдастким бытом, сообщает районная администрация.

Первая смена здесь уже стартовала. В рамках лагеря предусмотрены практические занятия по физической подготовке и рукопашному бою, встречи с выдающимися земляками. Основная задача наставников "Патриота" – воспитать ребят, готовых защищать Отечество, знающих его историю и умеющих постоять за себя и своих близких.

На открытии сезона с напутственными словами к участникам первой смены обратился действующий боец СВО Павел. Он призвал ребят следовать указаниям командиров и подчеркнул, что сегодня особенно важно важно быть стойкими и справедливыми.

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# палаточный лагерь , патриотическое воспитание , Упоровский район

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