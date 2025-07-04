Более 100 подростков пройдут курс молодого бойца в Упоровском районе за лето

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 ребят в возрасте от 10 до 17 лет примет военно-спортивный палаточный лагерь "Патриот" в Упоровском районе летом 2025 года. Подростки пройдут здесь элементы курса молодого бойца и ближе познакомятся с солдастким бытом, сообщает районная администрация.

Первая смена здесь уже стартовала. В рамках лагеря предусмотрены практические занятия по физической подготовке и рукопашному бою, встречи с выдающимися земляками. Основная задача наставников "Патриота" – воспитать ребят, готовых защищать Отечество, знающих его историю и умеющих постоять за себя и своих близких.

На открытии сезона с напутственными словами к участникам первой смены обратился действующий боец СВО Павел. Он призвал ребят следовать указаниям командиров и подчеркнул, что сегодня особенно важно важно быть стойкими и справедливыми.