  • 4 июля 20254.07.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-западный

Cемейный МФЦ заработал в Сладковском муниципальном округе

Общество, 17:01 04 июля 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Cемейный МФЦ открылся в с. Сладко на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория" на ул. Ленина, 104а, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В центр смогут обратиться за оказанием психологической помощи, по вопросам воспитания, образования, организации досуга детей, а также за юридической консультацией.

Особое внимание будет уделяться многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что в настоящее время на территории Тюменской области работает уже 14 аналогичных семейных многофункциональных центров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МФЦ , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 04.07.2025Новый ФАП открылся в селе Новолокти Ишимского округа
18:35 04.07.2025Выпускникам Тюменского медицинского университета торжественно вручили дипломы
17:56 04.07.20255 июля - события дня
17:45 04.07.2025Тюменец победил в первом федеральном конкурсе креативных продюсеров

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора