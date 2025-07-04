Cемейный МФЦ заработал в Сладковском муниципальном округе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Cемейный МФЦ открылся в с. Сладко на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория" на ул. Ленина, 104а, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В центр смогут обратиться за оказанием психологической помощи, по вопросам воспитания, образования, организации досуга детей, а также за юридической консультацией.

Особое внимание будет уделяться многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что в настоящее время на территории Тюменской области работает уже 14 аналогичных семейных многофункциональных центров.