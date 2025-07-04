В Заводоуковске начались работы по реконструкции центральной площади

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Работы по реконструкции центральной площади Заводоуковска начались. Строители уже демонтировали герб города и увезли его на реставрацию, активно убирают старую плитку, меняют бордюры, готовят территории под пешеходные зоны, заливают фундамент будущего многофункционального центра. Работа кипит.

Об этом сообщила глава Заводоуковского округа Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

Она напомнила, реконструкция центральной площади стала возможной благодаря победе в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Часто слышу, как люди говорят, что лучше бы деньги потратили на другой объект. Отвечаю: нет, это не возможно. Это конкурсные средства, целевые. Не было бы победы, не было бы обновленной площади!" - подчеркнула глава округа.

Вскоре в центре Заводоуковска появится событийная площадка, ядром которой станет летописный круг, собирающий воедино историю города, Уковский бор, сухой светомузыкальный фонтан, многофункциональный центр с амфитеатром "Центр Колмакова", места отдыха, навес с качелями и многое-многое другое. Закончить работы планируется к ноябрю текущего года.

"Убеждена, мы получим ещё один современный и комфортный объект городской среды, который станет визитной карточкой нашего округа", - заключила Светлана Касенова.

Источник: ТГ-канал Светланы Касеновой