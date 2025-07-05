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Тюменцы передали землякам в зону СВО квадрациклы и инструменты

Общество, 14:44 05 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Гуманитарный груз направлен в несколько воинских подразделений, где несут службу тюменцы. Квадроцикл передан инженерно-саперному подразделению ВДВ.

Его приобретение стало возможным благодаря средствам компаний "О.С-СТРОЙ", "Саб-Строй", "Жилдор-Сервис", написал в своих соцсетях глава города Максим Афанасьев.

Коллектив фирмы "Паритет Девелопмент" закупил квадроцикл для тюменского полка № 91. Помимо техники, бойцам отправлены станция радиоэлектронной борьбы, набор инструментов, включая генераторы, пилы и сетки.

"Значительную помощь оказали Союз военных инженеров и предприниматель Эдуард Кабанов, приобретший дизельный генератор. Огромная благодарность всем, кто не остался равнодушным: предпринимателям, сотрудникам предприятий, волонтёрам и жителям города. Мы несём ответственность за обеспечение надежного тыла нашим солдатам", - подчеркнул мэр Тюмени.

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# гуманитарный груз , спецоперация

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