Тюменцы передали землякам в зону СВО квадрациклы и инструменты
Гуманитарный груз направлен в несколько воинских подразделений, где несут службу тюменцы. Квадроцикл передан инженерно-саперному подразделению ВДВ.
Его приобретение стало возможным благодаря средствам компаний "О.С-СТРОЙ", "Саб-Строй", "Жилдор-Сервис", написал в своих соцсетях глава города Максим Афанасьев.
Коллектив фирмы "Паритет Девелопмент" закупил квадроцикл для тюменского полка № 91. Помимо техники, бойцам отправлены станция радиоэлектронной борьбы, набор инструментов, включая генераторы, пилы и сетки.
"Значительную помощь оказали Союз военных инженеров и предприниматель Эдуард Кабанов, приобретший дизельный генератор. Огромная благодарность всем, кто не остался равнодушным: предпринимателям, сотрудникам предприятий, волонтёрам и жителям города. Мы несём ответственность за обеспечение надежного тыла нашим солдатам", - подчеркнул мэр Тюмени.