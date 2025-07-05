  • 5 июля 20255.07.2025суббота
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер западный

Тюменцам напомнили о необходимости уплаты налогов с доходов

Общество, 15:51 05 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внести налоговые платежи за доходы, полученные в 2024 году, жителям Тюменской области нужно до 15 июля. Отчитаться должны более 30 тыс. тюменцев.

Речь идет о тех, кто продал недвижимость или транспорт до окончания минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. руб., сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

В УФНС по Тюменской области сообщили последствия для тех, кто проигнорирует обязательства, пишет "Вслух.ру". С 16 июля начнут начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка России на сумму налога, который необходимо было заплатить.

Если жители не предоставили декларацию, то также с 16 июля налоговый орган начнет бездекларационную камеральную проверку и доначислит налог самостоятельно. Кроме того, предстоит оплатить штраф.

По вопросам, связанным с декларациями и налогами, жители могут обратиться через "Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте, в налоговой службе, по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги , налоговая служба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 05.07.2025Фотогалерея: в Тобольске проходит фестиваль “Лето в Тобольском кремле”
19:34 05.07.2025Около 20 оперных произведений прозвучит на открытии фестиваля “Лето в Тобольском кремле”
16:48 05.07.2025Тюменские активисты могут поучаствовать в форуме "ПроРегион"
15:51 05.07.2025Тюменцам напомнили о необходимости уплаты налогов с доходов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора