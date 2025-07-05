Тюменцам напомнили о необходимости уплаты налогов с доходов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внести налоговые платежи за доходы, полученные в 2024 году, жителям Тюменской области нужно до 15 июля. Отчитаться должны более 30 тыс. тюменцев.

Речь идет о тех, кто продал недвижимость или транспорт до окончания минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. руб., сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

В УФНС по Тюменской области сообщили последствия для тех, кто проигнорирует обязательства, пишет "Вслух.ру". С 16 июля начнут начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка России на сумму налога, который необходимо было заплатить.

Если жители не предоставили декларацию, то также с 16 июля налоговый орган начнет бездекларационную камеральную проверку и доначислит налог самостоятельно. Кроме того, предстоит оплатить штраф.

По вопросам, связанным с декларациями и налогами, жители могут обратиться через "Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте, в налоговой службе, по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.