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Тюменский сериал про певца Петлюру вошел в число победителей VidMK25

Общество, 11:35 06 июля 2025

t.me/Kraevtmn | Фото: t.me/Kraevtmn

Тюменский киносериал-байопик "Печальный парень" вошел в число победителей lX Ежегодного форума создателей кино и видео VidMK25. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Драму про популярного в 90-х певца Юрия Барабаша, более известного как Петлюра, представили продюсер Максим Габула совместно с режиссером и сценаристом Михаилом Музалевским.

"На питчинг форума поступило более тысячи заявок. Только девять из них было отобрано для номинации "Сериалы". В ней всего два победителя, в том числе – мы!" – поделились радостью тюменцы.

Форум VidMK25 на два дня собрал в Москве кинопроизводителей из всех уголков России.

"Для кинокомиссии Тюменской области важная задача – максимально поддержать проект Максима Габулы и Михаила Музалевского. Уверены, что сериалу "Печальный парень" быть!" – подчеркнул руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

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# сериалы , ТАРКИ

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