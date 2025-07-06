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Летний "Книжный обменник" в Тюмени собрал около ста любителей чтения

Общество, 13:27 06 июля 2025

Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

Около ста любителей чтения посетили летний "Книжный обменник" в Тюмени. Проект существует более 20 лет. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На книжный развал у Благотворительного фонда развития города Тюмени можно принести художественную и научно-популярную литературу. Входной билет стоит 100 рублей, собранные средства идут на благотворительность. Дети меняются книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получают конфету от Книжной феи.

Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

Впервые побывали на "Книжном обменнике" воспитанники детской студии журналистики "Ты в кадре!". Ребята выбрали для себя интересные книги и совершили покупки на традиционной мини-барахолке.

"Мы были рады видеть как завсегдатаев "Книжного обменника", так и новых гостей. Двадцать лет – серьезный возраст. И это замечательно, что наш проект актуален для людей всех поколений. Приходя на "Книжный обменник", тюменцы не только находят нужные книги, но и становятся благотворителями", - отметила исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

На этот раз сборы от Книжного обменника БФРГТ передаст в Центр помощи "Милосердие", который поддерживает людей, оказавшихся без жилья и социальных связей.

Следующий "Книжный обменник" пройдет 6 сентября.

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# благотворительный фонд , книжный обменник

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