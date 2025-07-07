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Тюменские студенты успевают перевестись на бюджет

Общество, 15:23 07 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений о переводе на бюджет откроют в ТюмГУ с 14 по 21 июля. Оформить и подать документ можно посредством корпоративного портала "Вместе" или через "Единый личный кабинет", сообщает пресс-служба вуза.

Для формирования пакета документов необходимо: получить в Едином деканате логин и пароль от корпоративного портала. Итоги заседания комиссии по переводу на бюджетные места будут опубликованы в разделе "Выписки из протоколов заседаний комиссии по переводу на бюджетное место".

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