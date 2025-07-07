Кровлю начали монтировать тюменцы на новой станции скорой помощи в Краснодоне

| Фото: скриншот видео администрации Краснодонского округа | Фото: скриншот видео администрации Краснодонского округа

Монтировать кровлю начали специалисты строительной компании из Тюменской области на новом здании подстанции скорой помощи в Краснодоне. Объект будет блочно-модульной конструкции, сообщает администрация муниципального образования.

Специалисты уже установили 130 стеновых сендвич-панелей. Толщина каждой - 150 мм.

"Это быстровозводимое задние. Плюс его в том, что его легко собирать, ухаживать. Строительный материал обеспечивает высокое качество тепло- и звукоизоляции и имеет ряд других преимуществ", - рассказал представитель подрядчика Сергей Гуцов.

Отметим, возводят объект по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.