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Тюменские дети с ОВЗ создают мультфильмы с помощью stop-motion анимации

Общество, 15:00 07 июля 2025

Центр комплексной реабилитации «Родник» | Фото: Центр комплексной реабилитации «Родник»

Дети с ОВЗ создают мультфильмы с помощью stop-motion анимации в рамках комплексной реабилитации в центре "Родник". Это положительно влияет на физическое, социальное, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка, сообщает пресс-служба реабилитационного центра.

Сергей Лакизо приезжает в "Родник" на реабилитацию не впервые. В прошлом году педагог Светлана Кельчина обучила его stop-motion анимации, и у них получился первый мультфильм. Мальчик придумал сюжет, вылепил персонажей и выполнил раскадровку. Вместе с педагогом создали площадку для действия, продумали реквизит, а также работали над съемкой и монтажом.

Технология stop-motion анимации активизирует мыслительные процессы, повышает концентрацию внимания и улучшает мелкую моторику рук. Проработка неприятных ситуаций через призму сказки помогает справляться с негативными эмоциями и тревогами.

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# дети с ОВЗ , реабилитация

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