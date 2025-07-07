Четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартует в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартует в Тюмени 7 июля, сообщает администрация города.

Этап продлится по 18 июля и охватит центральную часть города. Это улицы Малыгина, Александра Матросова, Красных Зорь, Холодильную, Салтыкова-Щедрина, Мельничную, Шиллера, Максима Горького, Седова, Таймырскую, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Геологоразведчиков, Киевскую, Котовского, Минскую, Мельникайте, Республики, Попова, Радищева, Валерии Гнаровской и 30 лет Победы.

За 12-дневный период специалисты организаций, ответственных за обслуживание жилых зданий, проведут плановые профилактические работы в 212 многоквартирных домах, 10 детских садах, четырех школах и медицинском учреждении. Мероприятия включают проверку состояния трубопровода, устранение потенциальных повреждений, а также профилактическое обслуживание оборудования.

Гидравлические испытания УСТЭК проводит в рамках подготовки к новому отопительному сезону и для обеспечения надежности теплоснабжения.