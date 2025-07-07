Более 370 мероприятий состоится в Тюменской области в День семьи, любви и верности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 370 мероприятий состоится в Тюменской области в День семьи, любви и верности, сообщает информационный центр правительства региона.

8 июля в регионе запланированы концерты и мастер-классы, тематические экскурсии и конкурсы для всей семьи, викторины и квесты, посвященные истории семьи и традициям русского народа. В библиотеках и культурных центрах пройдут встречи, посвященные вопросам воспитания детей и гармоничных семейных отношений.

В сквере "Школьный" в Тюмени в 18 часов — концертная программа "Ромашка счастья" от творческих коллективов ДНК "Строитель". Развлекательно-игровые и концертные программы пройдут в ТРЦ "Фаворит", на открытых площадках ЦКиИ "Современник", ДК "Поиск" и ДК "Орфей".

В Ишимской модельной библиотеке — книжная выставка-иллюстрация "Мир начинается с семьи", где посетители познакомятся с историей праздника, его традициями и обычаями, узнают о святых Петре и Февронии Муромских.

В Тобольске — фестиваль "Любование". Участников ожидают мастер-классы и игровые площадки. Начало в 13 часов в Ротонде Губернского музея.

В Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова в 19 часов в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле" состоится концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии "Гори, солнце, ярче!".

Более подробная информация о мероприятиях — на страницах учреждений культуры.