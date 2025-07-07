  • 7 июля 20257.07.2025понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер западный

Более 370 мероприятий состоится в Тюменской области в День семьи, любви и верности

Общество, 21:56 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 370 мероприятий состоится в Тюменской области в День семьи, любви и верности, сообщает информационный центр правительства региона.

8 июля в регионе запланированы концерты и мастер-классы, тематические экскурсии и конкурсы для всей семьи, викторины и квесты, посвященные истории семьи и традициям русского народа. В библиотеках и культурных центрах пройдут встречи, посвященные вопросам воспитания детей и гармоничных семейных отношений.

В сквере "Школьный" в Тюмени в 18 часов — концертная программа "Ромашка счастья" от творческих коллективов ДНК "Строитель". Развлекательно-игровые и концертные программы пройдут в ТРЦ "Фаворит", на открытых площадках ЦКиИ "Современник", ДК "Поиск" и ДК "Орфей".

В Ишимской модельной библиотеке — книжная выставка-иллюстрация "Мир начинается с семьи", где посетители познакомятся с историей праздника, его традициями и обычаями, узнают о святых Петре и Февронии Муромских.

В Тобольске — фестиваль "Любование". Участников ожидают мастер-классы и игровые площадки. Начало в 13 часов в Ротонде Губернского музея.

В Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова в 19 часов в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле" состоится концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии "Гори, солнце, ярче!".

Более подробная информация о мероприятиях — на страницах учреждений культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День семьи , День семьи любви и верности , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:56 07.07.2025Более 370 мероприятий состоится в Тюменской области в День семьи, любви и верности
21:37 07.07.2025Посвященный мужеству спасателей мурал появился в центре Тюмени
20:20 07.07.2025Более 11 тыс. абитуриентов подали заявления в колледжи и техникумы Тюменской области
19:07 07.07.2025Обучение в летних школах Тюменского медуниверситета прошли 230 школьников УФО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора