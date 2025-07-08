942 ребенка родились в Тюмени в июне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

942 ребенка родились в Тюмени в июне 2025 года. Всего за полгода в областной столице появилось на свет 5 тыс. 788 малышей, сообщает пресс-служба администрации города.

В июне зарегистрировали свой брак 844 тюменские пары. За шесть месяцев текущего года молодыми супругами стали 2 тыс. 995 пар.