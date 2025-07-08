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942 ребенка родились в Тюмени в июне

Общество, 14:59 08 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

942 ребенка родились в Тюмени в июне 2025 года. Всего за полгода в областной столице появилось на свет 5 тыс. 788 малышей, сообщает пресс-служба администрации города.

В июне зарегистрировали свой брак 844 тюменские пары. За шесть месяцев текущего года молодыми супругами стали 2 тыс. 995 пар.

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# бракосочетание , дети , рождение детей

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