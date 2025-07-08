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4 тыс. 195 исследований провели в вагайской больнице на новом аппарате УЗИ

Общество, 15:10 08 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

4 тыс. 195 исследований провели на новом аппарате УЗИ в Вагайском районе в Областной больнице № 9 за шесть месяцев 2025 года. 928 процедур провели в условиях стационара, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"В рамках УЗИ-диагностики выполняется обследование сердечно-сосудистой и женской репродуктивной систем, суставов, диагностика онкологических заболеваний", - рассказала врач УЗИ Надежда Тунгулина.

Помимо расширенного спектра исследований, новое оборудование позволило сократить время ожидания процедуры. Раньше пациентам приходилось ждать своей очереди несколько недель. Сейчас ультразвуковое исследование проводится в течение нескольких дней, что особенно важно при острых состояниях и подозрении на серьезные заболевания.

Современный аппарат появился в больнице в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

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