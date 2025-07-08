Пять миллионов рублей выделят на ремонт библиотеки в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять миллионов рублей выделят из регионального бюджета на ремонт Новотарманской сельской библиотеки Тюменского района. Учреждение выиграло в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в муниципальных образованиях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Концепция развития библиотеки направлена на привлечение подростков и работающей молодежи п. Новоторманский. Библиотека превратится в центр информационного образования и комфортного живого общения, доступный для всех категорий пользователей вне зависимости от возраста и состояния здоровья, с отдельными зонами для работы, отдыха и творчества.

Отметим, в конкурсе участвовали восемь библиотек из Тюмени, Ишима, Голышмановского и Заводоуковского муниципальных округов, Тюменского, Юргинского, Бердюжского и Ишимского районов. Он проходил в рамках региональной госпрограммы "Развитие культуры".