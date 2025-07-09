Новый ФАП открыли в Упоровском округе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый ФАП заработал в д. Черной Упоровского муниципального округа. В медучреждении смогут получать помощь почти 700 жителей населенного пункта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Площадь модульного здания составляет чуть более 80 кв. метров. На них разместилис: кабинеты приема фельдшера, раннего выявления заболеваний, процедурный и санитарная комната. Прием будет вести молодой фельдшер Данила Зольников. При проведении профилактических мероприятий в модульном ФАПе также сможет работать выездная бригада специалистов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Возведение фельдшерско-акушерского пункта проводилось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".