Девять супружеских пар чествовали в День семьи, любви и верности в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Чествование супружеских пар прошло во Дворце бракосочетания в Тюмени 8 июля. В День семьи, любви и верности отмечены восемь пар, проживших в браке более 25 лет. Также впервые вручили награду многодетной семье за сохранение ценностей.

"Сегодня мы отмечаем День семьи, любви и верности. Еще недавно этот праздник был новым для нашей страны, но за эти годы он стал нами любим и почитаем. В этот день мы чествуем тех тюменцев, которые примером своей супружеской жизни подтверждают, насколько важна семья. Именно семья вдохновляет нас, дает возможность развиваться и верить в будущее", — обратился к собравшимся глава Тюмени Максим Афанасьев.

Среди награжденных пар — Александр и Альбина Селезнева, которые вместе 60 лет, Виктор и Галина Майер — вместе 51 год, Сергей и Нина Филипповы, которые в браке 49 лет, Андрей и Татьяна Беляевы — 40 лет супружества, Юрий и Валентина Бобровские — 32 года вместе, Андрей и Наталья Григорьевы — 30 лет брака, Вячеслав и Юлия Щедрухины женаты 30 лет, Начип и Нафиса Тузмухаметова — 36 лет.

"Познакомились мы, когда я приехала к бабушке Начипа по делам, вот тут-то он меня поймал", — рассказала ИА "Тюменская линия" Нафиса Тузмухаметова. У Начипа и Нафисы — семь детей, 13 внуков и четыре правнука. По мнению супругов, главное в семье — уважать, беречь и любить друг друга.

Чета Тузмухаметовых — сибирские татары. Большую часть жизни прожили в деревне Ирек Тобольского района. Супруги стараются передавать знания о культуре сибирских татар своим детям и внукам. Рассказывать об этом они планируют и в готовящемся к открытию музее. Экспозицию разместили в доме, который еще в молодости построил Начип Тузмухаметов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Объединяет супругов и любовь к творчеству. Анфиса выступает в составе ансамблей на праздниках, у Начипа редкий талант — игра на бересте. Чета Тузмухаметовых перебралась в Тюмень, но признаются, что их тянет вернуться в деревню.

Впервые по инициативе Тюменской городской думы состоялось награждение почетным знаком многодетных семей за сохранение и укрепление семейных ценностей. Им была отмечена семья Александра и Анны Бурдеиных. В браке они 19 лет, воспитывают пятерых детей.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Вера Корушнова