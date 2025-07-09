  • 9 июля 20259.07.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер западный

Девять супружеских пар чествовали в День семьи, любви и верности в Тюмени

Общество, 19:19 08 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Чествование супружеских пар прошло во Дворце бракосочетания в Тюмени 8 июля. В День семьи, любви и верности отмечены восемь пар, проживших в браке более 25 лет. Также впервые вручили награду многодетной семье за сохранение ценностей.

"Сегодня мы отмечаем День семьи, любви и верности. Еще недавно этот праздник был новым для нашей страны, но за эти годы он стал нами любим и почитаем. В этот день мы чествуем тех тюменцев, которые примером своей супружеской жизни подтверждают, насколько важна семья. Именно семья вдохновляет нас, дает возможность развиваться и верить в будущее", — обратился к собравшимся глава Тюмени Максим Афанасьев.

Среди награжденных пар — Александр и Альбина Селезнева, которые вместе 60 лет, Виктор и Галина Майер — вместе 51 год, Сергей и Нина Филипповы, которые в браке 49 лет, Андрей и Татьяна Беляевы — 40 лет супружества, Юрий и Валентина Бобровские — 32 года вместе, Андрей и Наталья Григорьевы — 30 лет брака, Вячеслав и Юлия Щедрухины женаты 30 лет, Начип и Нафиса Тузмухаметова — 36 лет.

﻿

"Познакомились мы, когда я приехала к бабушке Начипа по делам, вот тут-то он меня поймал", — рассказала ИА "Тюменская линия" Нафиса Тузмухаметова. У Начипа и Нафисы — семь детей, 13 внуков и четыре правнука. По мнению супругов, главное в семье — уважать, беречь и любить друг друга.

Чета Тузмухаметовых — сибирские татары. Большую часть жизни прожили в деревне Ирек Тобольского района. Супруги стараются передавать знания о культуре сибирских татар своим детям и внукам. Рассказывать об этом они планируют и в готовящемся к открытию музее. Экспозицию разместили в доме, который еще в молодости построил Начип Тузмухаметов.

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Объединяет супругов и любовь к творчеству. Анфиса выступает в составе ансамблей на праздниках, у Начипа редкий талант — игра на бересте. Чета Тузмухаметовых перебралась в Тюмень, но признаются, что их тянет вернуться в деревню.

Впервые по инициативе Тюменской городской думы состоялось награждение почетным знаком многодетных семей за сохранение и укрепление семейных ценностей. Им была отмечена семья Александра и Анны Бурдеиных. В браке они 19 лет, воспитывают пятерых детей.

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Вера Корушнова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День семьи , награждение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:12 08.07.2025Тюменцы, зарегистрировавшие брак на фестивале в Москве, поделились планами
20:11 08.07.2025 680 жителей Тюменской области участвуют в литературном конкурсе #ТвояТюмениЯ
19:43 08.07.2025Спектакль поставили воспитанники Успенского центра детей-инвалидов
19:23 08.07.2025Проведение Года героев обсудили в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора