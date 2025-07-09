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Берега 15 тюменских водоемов очистили экоактивисты в рамках всероссийской акции

Общество, 12:36 09 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

в 12 сельских поселениях Тюменской области прошла федеральная акция "Вода России" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Всего экоактивистам удалось очистить от мусора берега 15 водоемов, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

В их числе - реки Омут, Вагай, Исеть, Смородинка, Маслянка, Курдюмка, Иртыш, Сузгунка, Тура, озера Светлое, Татарка, Чертовое, Таёжное, Ильметьево и пруд в п. Ленинка. К акции присоединились волонтеры школ Тобольска, многопрофильного центра молодежи и дополнительного образования Ишима, работники сферы культуры, здравоохранения, местные администрации Ярковского, Слободчиковского, Ленинского, Шевыринского, Банниковского, Майского, Покровского, Сорокинского сельских поселений.

Всероссийская акция по уборке берегов "Вода России" проходит ежегодно, присоединиться к ней могут все желающие в течение всего года.

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# Вода России , волонтеры , национальный проект Экологическое благополучие , нацпроект , экология

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