Берега 15 тюменских водоемов очистили экоактивисты в рамках всероссийской акции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

в 12 сельских поселениях Тюменской области прошла федеральная акция "Вода России" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Всего экоактивистам удалось очистить от мусора берега 15 водоемов, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

В их числе - реки Омут, Вагай, Исеть, Смородинка, Маслянка, Курдюмка, Иртыш, Сузгунка, Тура, озера Светлое, Татарка, Чертовое, Таёжное, Ильметьево и пруд в п. Ленинка. К акции присоединились волонтеры школ Тобольска, многопрофильного центра молодежи и дополнительного образования Ишима, работники сферы культуры, здравоохранения, местные администрации Ярковского, Слободчиковского, Ленинского, Шевыринского, Банниковского, Майского, Покровского, Сорокинского сельских поселений.

Всероссийская акция по уборке берегов "Вода России" проходит ежегодно, присоединиться к ней могут все желающие в течение всего года.