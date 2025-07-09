1 тыс. 700 жителей Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе "Это у нас семейное"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 1 тыс. 700 жителей Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе "Это у нас семейное". Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября, сообщают организаторы.

Дистанционный этап доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания — это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье.

После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю. Четыре новых задания были открыты 9 июля.

Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Напомним, в 2024 году в числе победителей была семья из Тюмени.

В 2025 году народный конкурс президентской платформы "Россия — страна возможностей" стал частью национального проекта "Семья".