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В Тюменской области открыто 14,8 тысячи вакансий за месяц

Экономика, 17:23 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14,8 тыс. вакансий открыли или обновили работодатели Тюменской области за июнь. Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере рабочего персонала — компании открыли 3,4 тыс. вакансий, или 23 % от всего объема предложений о работе в регионе, сообщает рекрутинговое агентство hh.ru.

"Далее следует сфера строительства, недвижимости — там открыто 3 тысячи, или 21 процент вакансий. На третьем месте по объему спроса — сфера продаж, обслуживания клиентов. Здесь сосредоточено 2,8 тысячи, или 19 процентов вакансий", - рассказали специалисты.

На четвертом месте по востребованности этим летом — работники из сферы производства и сервисного обслуживания (2,6 тыс., или 17 % вакансий), замыкают пятерку наиболее востребованных — специалисты из транспортно-логистической сферы (1,7 тыс. вакансий, или 11 %).

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# вакансии , работа , трудоустройство

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