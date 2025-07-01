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Юный велосипедист пострадал в ДТП в Тюмени

Происшествия, 19:47 09 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Электровелосипед и автомобиль Skoda столкнулись на перекрёстке ул. Ставропольской и ул. Горпищекомбинатовской в Тюмени 9 июля.

По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу 17-летнему подростку на электровелосипеде, который двигался прямо, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Со слов водителя иномарки, он не заметил электровелосипедиста. В результате аварии подросток получил ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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