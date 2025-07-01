Юный велосипедист пострадал в ДТП в Тюмени
Электровелосипед и автомобиль Skoda столкнулись на перекрёстке ул. Ставропольской и ул. Горпищекомбинатовской в Тюмени 9 июля.
По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу 17-летнему подростку на электровелосипеде, который двигался прямо, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Со слов водителя иномарки, он не заметил электровелосипедиста. В результате аварии подросток получил ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.