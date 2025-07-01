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Новый сквер Медицинских работников в Тюмени готов на 70 %

Общество, 12:37 10 июля 2025

70 % работ в новом сквере Медицинских работников на ул. Юрия Семовских в Тюмени выполнены. Сейчас здесь рабочие прокладывают сети наружного освещения, устанавливают опоры, укладывают тротуары, создают постамент под скульптурную композицию и основание для нее.

Общая площадь будущего пространства - почти 8 тыс. кв. м. Свое официальное название он получил в честь медработников, которые мужественно боролись с пандемией COVID-19. В память об их подвиге в сквере появится арт-объект с подсветкой, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, благоустройство сквера идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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