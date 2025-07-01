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16-летнего бесправника на мотоцикле задержали в Голышмановском округе

Происшествия, 12:48 10 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнего подростка на мотоцикле без права управления транспортом задержали сотрудники Госавтоинспекции в п. Голышманово 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что выехал прокатиться по посёлку после ремонта мотоцикла, который принадлежит его другу. Мама не разрешала сыну кататься. Несовершенного водителя привлекли к административной ответственности, мотоцикл отправили на стоянку. Информацию по нарушению подростком ПДД направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям, призывая их контролировать досуг своих детей.

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# административное дело , Госавтоинспекция Тюменской области

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