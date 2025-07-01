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Число наркопреступлений снизилось в Тобольске

Общество, 19:56 10 июля 2025

Петр Вагин в Telegram | Фото: Петр Вагин в Telegram

Более чем на 50 % снизилось в Тобольске число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие данные за пять месяцев 2025 года привёл глава города Пётр Вагин.

В городе отмечено также снижение по зарегистрированным тяжким и особо тяжким преступлениям. В том числе снижение более чем на 80 % совершённых преступлений в крупном и особо крупном размере.

В ходе заседания антинаркотической комиссии глава Тобольска отметил, что главный акцент, как всегда, на профилактике. Медосмотры в школах не выявили случаев употребления наркотических веществ среди подростков.

"Особое внимание – летней оздоровительной кампании. Охват разъяснительной работой родителей превысил 10 тысяч человек, - добавил Вагин. - Спортивные фестивали и уличные площадки привлекают тысячи ребят, предлагая здоровую альтернативу сомнительным занятиям".

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# антинаркотическая комиссия , Петр Вагин , Тобольск

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