Число наркопреступлений снизилось в Тобольске

| Фото: Петр Вагин в Telegram | Фото: Петр Вагин в Telegram

Более чем на 50 % снизилось в Тобольске число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие данные за пять месяцев 2025 года привёл глава города Пётр Вагин.

В городе отмечено также снижение по зарегистрированным тяжким и особо тяжким преступлениям. В том числе снижение более чем на 80 % совершённых преступлений в крупном и особо крупном размере.

В ходе заседания антинаркотической комиссии глава Тобольска отметил, что главный акцент, как всегда, на профилактике. Медосмотры в школах не выявили случаев употребления наркотических веществ среди подростков.

"Особое внимание – летней оздоровительной кампании. Охват разъяснительной работой родителей превысил 10 тысяч человек, - добавил Вагин. - Спортивные фестивали и уличные площадки привлекают тысячи ребят, предлагая здоровую альтернативу сомнительным занятиям".