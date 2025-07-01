Молодой тюменский ученый стал призером международного конкурса в Рио-де-Жанейро

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Призером международного конкурса "BRICS Solutions Awards 2025" в Рио-де-Жанейро стал молодой ученый Тюменского индустриального университета Лев Максимов, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Он заявил для участия технологический проект S.M.Art Metals, направленный на повышение эффективности станций водоподготовки подземных вод за счет переработки техногенных отходов в нано- и высокодисперсные металлопорошки, в рамках трека "Экономика замкнутого цикла". Ученый предлагает не утилизировать минеральные компоненты, остающиеся после очистки природной воды, а включать их в экономический и хозяйственный оборот в качестве сырья. Сырье может применяться во многих высокотехнологичных отраслях, например, в промышленной безопасности, где активно используется магнитопорошковая дефектоскопия, или в качестве компонентов LFP-аккумуляторов, являющихся основой большинства электромобилей.

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Исследовательская часть проекта в основном реализуется на базе лаборатории устойчивых водных ресурсов Тюменского индустриального университета, которой заведует Лев. Технико-экономические решения проекта разрабатываются при участии команды исследователей и инженеров.

"Наша цель – оптимизировать уже существующие технико-экономические системы, настроив их на большую автономность и самодостаточность. Особенно это важно для стабильной жизни городов и их инфраструктуры, создающих условия для процветания человека с опорой даже на извечно дефицитный и такой важный ресурс – чистую воду! Важность этого ресурса отмечается многими экспертами, в том числе "Управление жизненным циклом воды" – один из элементов "периодической" таблицы технологий НТИ (Национальной технологической инициативы)" – рассказал Лев.

Молодой ученый – неоднократный победитель научных конференций и конкурсов. Например, в 2024 году Лев стал финалистом премии "Россия – страна возможностей". Реализация проекта ученого была бы невозможна без всеобъемлющей поддержки, предоставляемой организациями и институтами развития на всех уровнях, от регионального до международного. В частности, существенную поддержку в развитии оказывает ЗапСибНОЦ.

17-й саммит БРИКС под председательством Бразилии прошел 6-7 июля. На конкурс "BRICS Solutions Awards" поступило более 500 заявок из 13 стран, в том числе 174 заявки от России при поддержке Агентства стратегических инициатив.