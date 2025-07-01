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20 тысяч пациентов приняли в амбулатории Успенки с открытия

Общество, 12:36 11 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

20 тыс. 502 приема провели в филиале Успенской амбулатории Областной больницы № 19 с ноября 2024 года. Количество оказанных медицинских услуг за это время составило 6 тыс. 807, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В амбулатории ведут приём специалисты разных направлений: акушер-гинеколог, педиатр, терапевт. Для пациентов доступны кабинет ЭКГ, вакцинации, неотложной помощи, медицинской профилактики, диагностический, стоматологическая хирургия.

Новое здание амбулатории оснащено современным оборудованием для качественного оказания медицинской помощи. Филиал обслуживает более 7 тыс. жителей Успенки, Зырянки и Малиновки.

Отметим, его простроили учреждение в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# амбулатория , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

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