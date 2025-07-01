Две тысячи посетителей узнали о сибирских традициях в ялуторовской "Чайной"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более двух тысяч гостей посетили "Чайную" в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске в июне. Посетителям рассказывают о традициях сибирского чаепития, они знакомятся, как и где пили чай в уездном городе, узнают секреты старинных рецептов и тонкости этикета сибирского чаепития, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Особым интересом пользуются экскурсии и мастер-классы проекта "Тёплые субботы в музее", на которых семьи, туристы и школьники погружаются в атмосферу прошлых веков: от истории самовара и фарфора до вкуса настоящих сибирских пряников.

В меню "Чайной" можно найти травяные и классические чаи, варенье и мёд от тюменских мастеров, а также выпечку по старинным рецептам.