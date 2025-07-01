Более 20 маскировочных сетей отправили на фронт волонтеры Сладковского района
Новую партию из 22 маскровочных сетей для нужд СВО подготовили добровольцы комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района. Вместе с камуфляжем они отправили бойцам нашлемники, элементы экипировки и гостинцы.
"Огромная благодарность нашим замечательным серебряным волонтёрам, благодаря которым эта помощь стала возможной", - поделился в своих соцсетях глава Сладковского района Александр Иванов.
Партия уже прибыла в Тюмень и в ближайшее время отправится на передовую спецоперации.