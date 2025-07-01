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Более 20 маскировочных сетей отправили на фронт волонтеры Сладковского района

Общество, 17:31 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую партию из 22 маскровочных сетей для нужд СВО подготовили добровольцы комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района. Вместе с камуфляжем они отправили бойцам нашлемники, элементы экипировки и гостинцы.

"Огромная благодарность нашим замечательным серебряным волонтёрам, благодаря которым эта помощь стала возможной", - поделился в своих соцсетях глава Сладковского района Александр Иванов.

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Партия уже прибыла в Тюмень и в ближайшее время отправится на передовую спецоперации.

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# маскировочные сети , серебряные волонтеры , Сладковский район

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