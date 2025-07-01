В Тюменской области удалось сократить число "пьяного вождения"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области благодаря мерам, принимаемым Госавтоинспекцией, стало меньше ДТП с участием пьяных водителей. Сотрудники проводят точечные рейды по выявлению нетрезвых водителей, сплошные проверки водителей на трезвость, мероприятие группами нарядов ДПС в населенных пунктах региона.

"В этом году произошло 94 ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, 16 человек погибли, 135 получили ранения, - сказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

В мероприятиях принимают участие руководители сельских поселений, волонтеры, известные общественники и спортсмены, они призывают население к трезвому вождению и активной жизненной позиции в отношении водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков.

В эти выходные дни в Тюменской области пройдут рейды по выявлению пьяных водителей у мест отдыха жителей области, на федеральных автодорогах и в населенных пунктах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.