От тюменцев ждут заявки на Северо-Кавказский молодежный форум

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Северо-Кавказский молодежный форум "Каспий" пройдет в Дагестане с 16 по 21 сентября. Участников ждут образовательные сессии от экспертов, общение с единомышленниками со всей страны, спортивные активности на берегу Каспийского моря, творческие вечера и мастер-классы.

Событие объединит более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. Форум направлен на всестороннее развитие молодого поколения и реализацию их потенциала в различных сферах.

Подать заявку можно до 16 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России", пишет "Мегатюмень".