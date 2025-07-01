Празднование дня рождения Тюмени завершат фейерверком
439-й день рождения Тюмени пройдет 26 июля. Афиша с более 60 событиями уже доступна. Завершится празднование фейерверком.
"Набережная Тюмени 26 июля превратится в одну большую площадку праздника, работа которой завершится фейерверком в 22 часа. После окончания торжеств горожане смогут уехать на автобусах по 11 дополнительным маршрутам. Информация также будет размещена в публичном пространстве. Центральные улицы в этот день частично закроются для автомобилей. Со специалистами мы рассматриваем предложение ограничить движение на участке улицы Щербакова и на мосту Челюскинцев во время фейерверка. О решении проинформируем позже", - написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.
Подготовку к празднованию обсудили на заседании оргкомитета.
По словам Афанасьева, предприниматели активно предлагают собственные инициативы, интегрируя их в общую концепцию праздника, делая события разнообразнее и насыщеннее.
"Безопасность — приоритет номер один. Сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и ГИМС примут дополнительные меры, чтобы предотвратить любые происшествия и обеспечить спокойное проведение праздника", - отметил мэр.
С концепцией праздничного декора можно ознакомиться - здесь.