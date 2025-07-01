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Петр Вагин приглашает всех на фестиваль "Абалакское поле"

Общество, 11:18 12 июля 2025

t.me/vagintobolsk

XVI фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" проходит в Тобольском районе. В этом году ожидается более 15 тысяч участников и зрителей.

Глава Тобольска Петр Вагин побывал на фестивале в первый день, 11 июля, и написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Ежегодно фестиваль привлекает тысячи туристов и участников со всей России, объединенных интересом к истории и традициям. Гостей ждут погружение в эпоху Средневековья, зрелищные турниры, мастер-классы по старинным ремеслам и ярмарка народных промыслов. Проект объединяет реконструкторов, творческие коллективы и семьи с детьми, давая возможность ощутить связь поколений и прикоснуться к культурному наследию предков".

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"Абалакское поле" — это площадка для живого общения, обмена опытом и популяризации истории. Организаторы ставят перед собой задачи сохранения традиций, патриотического воспитания и поддержки внутреннего туризма.

Фестиваль продлится до 13 июля. Программа - здесь.

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# Абалакское поле , Петр Вагин

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