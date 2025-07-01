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Родители тюменских первоклассников могут оформить транспортную карту

Общество, 08:52 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родители первоклассников перед 1 сентября могут оформить транспортную карту в Тюмени. В течение учебного года школьники платят 20% от тарифа, в 2025 году стоимость одной поездки для них составит 6,4 руб.

Как сообщает "Вслух.ру", заявление можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг, выбрав в каталоге "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам". Можно также обратиться в МФЦ "Мои документы", где необходимо забрать карту.

Отметим, количество льготных поездок ограничено: по две в день за исключением воскресений, праздников и каникул. В июне льготу получают только выпускники 9 и 11 классов. В июле и августе все ученики платят полный тариф.

Получить дубликат карты в случае порчи или потери можно в офисе "Тюменской транспортной системы" по ул. Котовского, 52. Задать вопросы можно по тел.: 8-800-600-99-72.

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# автобусы , транспортная карта , школьники

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