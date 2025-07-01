Эксперт поделился с тюменцами ошибками при похудении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренер Ольга Дерендеева-Куртова считает, что жесткие диеты, изнуряющие физические нагрузки и строжайшие ограничения в еде нужно сразу исключать.

"Все это, как правило, дает обратный эффект и давит психологически, а в итоге потом вызывает срыв. Вместо этого введите небольшой дефицит калорий, введите умеренные физнагрузки и добавьте повседневную активность. От любимых продуктов отказываться не стоит, но если они не полезные, минимизируйте их количество", – поделилась тренер с изданием "Тюменская область сегодня".

Ольга Дерендеева-Куртова предлагает исключить из рациона перекусы. Они добавляют лишнее в калораж. Если от перекусов отказаться не получается, стоит выбрать легкие полезные продукты – нежирные йогурты без добавок, орехи, фрукты, овощи.

Еще одним моментом является алкоголь в рационе. По мнению спортсменки, он ухудшает обмен веществ и расщепление жиров и углеводов, при этом повышает аппетит. Ольга Дерендеева-Куртова советует отказаться от него или хотя бы уменьшить количество.

Недостаток сна нарушает работу гормонов, которые отвечают за аппетит и чувство голода. Из-за этого есть хочется больше, а восстанавливается организм хуже. Спать нужно минимум 7-8 часов в сутки, считает она. А что касается гормонов, лучше посетить врача и проверить щитовидную железу, тестостерон и эстроген. Если человеку сложно оценить, насколько он голоден или сыт, стоит проверить лептин.

Еще одна проблема современности - сидячий образ жизни. Люди проводят большое количество времени сидя, без движения, без разминок. Стоит увеличить повседневную активность, ходить на тренировки, делать простые зарядки и разминки. Это поможет сжигать больше калорий, а значит – похудеть, – считает спортсменка.