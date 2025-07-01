Более 6 тысяч зрителей побывали на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

6 тыс. зрителей посетили концерты XVI Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", который прошел на различных площадках Тобольска с 5 по 12 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Год от года мы стремимся расширять горизонты фестиваля, в том числе творческие, предоставляя больше возможностей для зрителей. С прошлого года у фестиваля появился художественный руководитель, Юрий Владимирович Медяник, и мы видим, какой насыщенной и разнообразной стала творческая программа", – отметил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Генеральным партнером фестиваля по традиции стала компания СИБУР. "Поддержка фестиваля – это составляющая большой социальной программы компании СИБУР, которая включает и цели устойчивого развития, и проекты развития городской среды, и, конечно, поддержку культурных проектов. И мы видим, как параллельно с предприятием развивается Тобольск", – подчеркнул генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Андрей Кугаевский.

Отметим, фестиваль был удостоен Гран-при премии Russian Event Awards – 2023, получив главную награду в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате". В 2024 году премия Russian Event Awards была присуждена в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тысяч человек".