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Леса Абатского района защитили от непарного шелкопряда

Общество, 13:20 14 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 734 га лесов обработали от непарного шелкопряда в Абатском округе. Эффективность составила 82 %/, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Очаги насекомого-вредителя выявили в Абатском и Голышмановском округах в 2025 году на общей площади 8 тыс. 800 га. Сейчас обстановка на контроле специалистов, продолжаются мероприятия для недопущения распространения шелкопряда и майского хруща, которые могут нанести урон лесам.

В прошлом году очаг сибирского шелкопряда был ликвидирован в Вагайском районе.

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# берегите лес , насекомые

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