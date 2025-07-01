Леса Абатского района защитили от непарного шелкопряда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 734 га лесов обработали от непарного шелкопряда в Абатском округе. Эффективность составила 82 %/, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Очаги насекомого-вредителя выявили в Абатском и Голышмановском округах в 2025 году на общей площади 8 тыс. 800 га. Сейчас обстановка на контроле специалистов, продолжаются мероприятия для недопущения распространения шелкопряда и майского хруща, которые могут нанести урон лесам.

В прошлом году очаг сибирского шелкопряда был ликвидирован в Вагайском районе.