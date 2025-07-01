В Тобольске покажут спектакль режиссера из Санкт-Петербурга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Сказка о Коньке-горбунке" режиссера из Санкт-Петербурга Петра Васильева начнется в Тобольском драматическом театре 6 августа в 19 часов. Сближая сказочное и реальное, постановка становится отражением вечных жизненных истин: добра и зла, человечности и жестокости, верности и предательства, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В 2008 году молодой драматург и режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" Петр Васильев написал свою инсценировку по знаменитому произведению и в июне того же года поставил в Тобольске спектакль "Сказка о Коньке-горбунке". Тогда актерам впервые удалось поработать с профессиональными мастерами кукольного театра, в том числе с художниками Екатериной Петуховой и Дмитрием Номоконовым.

Постановка получилась яркой, праздничной, предназначенной для семейного просмотра и, пожалуй, одинаково интересной и детям, и взрослым.

В спектакле заняты артисты: заслуженный артист РФ Николай Макаренко; Наталия Пономарёва, Марат Камалиев, Владислав Железняков.