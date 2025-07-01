Аварийную службу жителям Тюмени предлагают вызывать через госуслуги

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая функция вызова аварийной службы доступна жителям Тюмени в приложении "Госуслуги Дом". Связаться с диспетчером можно напрямую через приложение, сообщает региональный департамент информатизации.

"Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти на главный экран приложения и нажать кнопку "Авария". Приложение подскажет, в каких случаях необходимо обратиться в аварийную службу — например, если прорвало трубу или отключилось электричество. Внизу экрана отобразится актуальный номер с кнопкой для звонка, указанный управляющей организацией в системе ГИС ЖКХ", - пояснили специалисты.

В последующих обновлениях станут доступны номера аварийных служб ресурсоснабжающих организаций. Также управляющие компании смогут указывать дополнительные телефоны для различных ситуаций, например, номер для вызова лифтовой службы.

Приложением "Госуслуги Дом" уже пользуются более 100 тыс. тюменцев.

Напоминаем, что приложение позволяет упростить взаимодействие между собственниками помещений и управляющими организациями, подавать заявки, следить за начислениями и участвовать в голосованиях по вопросам содержания общего имущества.