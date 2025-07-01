Профориентацию включат в программу реабилитации участников СВО

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Профориентацию и новые возможности для самореализации необходимо включить в программу реабилитации участников специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании межведомственной комиссии.

"Поддержка наших ребят – участников СВО и иных вооруженных конфликтов – ключевой приоритет для государства. В Год защитника Отечества мы делаем особый акцент на эффективной адаптации и создании равных возможностей для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно не только восстановить их здоровье, но и помочь им найти себя, получить новую профессию. Необходимо увеличивать количество таких возможностей и масштабировать успешные практики", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В ходе заседания вице-премьер дал ряд поручений. Будет усилено информирование жителей об объектах для занятий адаптивным спортом, чтобы каждый житель в стране знал, где он может восстановить свое здоровье. Федеральное медико-биологическое агентство создало 10 медико-реабилитационных центров, и эта работа продолжается. Также участников СВО систематически вовлекают в военно-прикладной спорт.