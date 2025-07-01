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В Исетском строят дом для переселения сельчан из аварийного жилья

Общество, 15:10 15 июля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Многоквартирный дом для переселения сельчан из аварийного жилья строят в с. Исетском. Ход работ проконтролировал районный прокурор.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, дом возводит подрядчик по государственной программе "Развитие жилищного строительства". Строители приступили к отделочным работам внутри здания, благоустраивают территорию.

Прокурор района обратил особое внимание подрядчика на соблюдение сроков и качества работ, а также выполнение требований техники безопасности.

Завершение строительства находится на контроле прокуратуры.

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# Исетское , прокуратура , строительство жилья

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