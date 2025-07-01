В Исетском строят дом для переселения сельчан из аварийного жилья
Многоквартирный дом для переселения сельчан из аварийного жилья строят в с. Исетском. Ход работ проконтролировал районный прокурор.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, дом возводит подрядчик по государственной программе "Развитие жилищного строительства". Строители приступили к отделочным работам внутри здания, благоустраивают территорию.
Прокурор района обратил особое внимание подрядчика на соблюдение сроков и качества работ, а также выполнение требований техники безопасности.
Завершение строительства находится на контроле прокуратуры.