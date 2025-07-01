Движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск ограничено из-за аварии
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 386-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Движение здесь полностью ограничено.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, опрокинулся микроавтобус Toyota. В автомобиле ехала водитель и восемь пассажиров. Один пассажир погиб, еще трое получили ранения.
Микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Уфу.
Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге, соединяющей юг и северные регионы большой Тюменской области.