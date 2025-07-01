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В Тюмени из конкурса "Твой бюджет" могут убрать этап народного голосования

Общество, 12:03 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу инициативного бюджетирования совершенствуют в Тюмени. Глава города Максим Афанасьев пригласил тюменцев к активному обсуждению: что стоит улучшить в организации конкурса, какие этапы кажутся сложными или непонятными и какие форматы вовлечения были бы оптимальными.

Также горожане могут высказаться, насколько эффективен этап народного голосования в процессе. Напомним, сейчас после первоначального отбора конкурсной комиссией, все заявки переходят к народному голосованию. В итоге реализуются те, что получили поддержку наибольшего числа тюменцев. Максим Афанасьев советуется с участниками: возможно, стоит учитывать дополнительную систему критериев, напритмер, значимость проекта, охват жителей, объем инициативных платежей.

Предложения можно высказать в комментариях под постом в соцсетях. "Особенно ждём отклика от тех, кто уже участвовал в проекте в прошлые годы", - добавил глава города.

Напомним, 19 июня 2025 года вступили в силу положения федерального закона, которые вносят изменения в систему народного бюджетированипя в целом. Теперь подать проект смогут только граждане от 18 лет. Ранее инициативу могли проявлять и 16-летние. Это связано с унификацией возраста совершеннолетия и полной гражданской дееспособности.

Кроме того, если раньше было достаточно собрать подписи в поддержку инициативы, то теперь обязательным станет проведение собрания граждан, где будет публично обсуждаться продвигаемый проект.

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# инициативное бюджетирование , Максим Афанасьев

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