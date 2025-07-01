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100 чирлидеров России выступят в Тюмени в День города

Спорт, 08:43 18 июля 2025

от организаторов фестиваля МОРЕmore | Фото: от организаторов фестиваля МОРЕmore

Около 100 чирлидеров из разных регионов России выступят на фестивале МОРЕmore, который пройдет у "Конторы пароходства" в Тюмени 26 июня. Спортсмены продемонстрируют пирамиды, выбросы и станты наивысшей сложности, сообщают организаторы.

Фестиваль стартует в 10 часов. В это время спортсмены начнут разминку и будут выполнять первые задания от судейской коллегии. В 14 часов начнется торжественная церемония открытия. Финалы запланированы на вечернее время с 18 часов. Вход на фестиваль свободный.

"На фестивале всегда дружеская атмосфера. Атлеты поддерживают друг друга, переживают за ошибки – и свои, и соперников, делятся опытом. Каждый год после МОРЕmore еще несколько недель все пишут про свои эмоции, говорят, что фестиваль подарил им много сил, мотивировал к новым свершениям. Надеюсь, в этом году будет так же", – рассказал организатор фестиваля, президент Федерации чир спорта Тюменской области Александр Шмонин.

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Напомним, в 2025 году впервые, помимо фестиваля, в Тюмени пройдут международные сборы по чир спорту. Они стартуют 20 июля. В Тюмень приедут более 100 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

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# День города Тюмени , чирлидеры

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