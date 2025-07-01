Иностранные студенты практиковались в больницах и поликлиниках Тюмени

| Фото: пресс-служба Городской поликлиники №17 | Фото: пресс-служба Городской поликлиники №17

Иностранные студенты Тюменского государственного медицинского университета завершили летнюю практику в больницах и поликлиниках Тюмени. Будущие врачи применяли свои знания и знакомились с российской системой здравоохранения, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

18 первокурсников из Китая практиковались в поликлинике № 17. Студенты изучали работу специалистов в процедурных и перевязочных кабинетах, стерилизационном отделении, наблюдали за приемом у терапевтов и педиатров.

"Мы помогали врачам, сложностей не возникало. Это хорошее завершение первого учебного года, во время которого мы знакомились с новой для себя страной и приобрели друзей", - рассказал студент ТМУ из Китая Хуан Цзыан.

Именно во время летней практики студент третьего курса из Афганистана Айар Мохаммад Харун определился со своей будущей специальностью. С сокурсниками из Египта, Гаити, Китая, Алжира он работал в хирургическом и терапевтическом стационарах клиники "РЖД-Медицина". Вместе с процедурными медицинскими сестрами студенты выполняли врачебные назначения, ухаживали за пациентами и помогали докторам.

"Я впервые ассистировал в операционной, мне поручили подавать инструменты. Хирургия - это направление, которое привлекло меня больше всего. Хочу продолжить обучение в ординатуре и стать травматологом. Летняя практика проходит успешно: нам все доступно объясняют, и пациенты приветливые", - отметил студент.

По словам практикантов, пациенты проявляли искренний интерес, расспрашивая об особенностях их родных стран. Наладить диалог иностранным студентам, которые продолжают совершенствовать свой русский язык, помогали старосты Анастасия Кузнецова и Александра Покручина.