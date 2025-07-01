Сюзанна Иванова в тюменской "Подземке" расскажет, как запустить музыкальный проект

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создатель и руководитель Всероссийского музыкального фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова станет спикером лектория ТАРКИ 18 июля в 18 часов. Он впервые пройдет в новом пространстве Тюмени - "Подземка".

Горожанам предлагают познакомиться и вместе запустить музыкальный проект, который будет летом звучать в "Подземке". Его цель — дать возможность услышать тюменских музыкантов. Также расскажут о музыкальных сообществах, студиях записи и заявках на проекты и фестивали, сообщают организаторы.

"Подземка" на втором этаже парковки на набережной работает месяц и собирает креативных творцов для самых разных начинаний: лекции, мастер-классы, выставки, диджеинг и многое другое.

Бесплатная регистрация - по ссылке.