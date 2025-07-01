Тюменский легкоатлет завоевал награду всероссийских соревнований
Представитель Тюменской области Дмитрий Брехов стал двукратным бронзовым призёром чемпионата России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили в Чебоксарах, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
В заключительный день чемпионата тюменский спортсмен стал третьим в беге на 800 метров в классе Т-36. Ранее легкоатлет, представляющий центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, занял третье место в беге на дистанции 200 метров.
Соревнования собрали 408 спортсменов из 56 регионов страны.