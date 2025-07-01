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Тюменец Игорь Стась вошел в число 100 участников программы Архитекторы.рф

Общество, 16:27 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель магистратуры "Концептуальная урбанистика" и старший научный сотрудник Центра урбанистики Игорь Стась вошел в число 100 участников седьмого потока программы Архитекторы.рф. В этом году конкурс составил более 12 человек на место, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Архитекторы.рф — лидерская программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала специалистов в области архитектуры, градостроительства, государственного и муниципального управления.

Участие в программе считается большим достижением для тех, кто занимается архитектурой и урбанистикой. Ежегодно финалистами программы становится руководители архитектурных бюро, главные архитекторы городов, главы департаментов градостроительства, муниципальные служащие.

"Профессия архитектора играет ключевую роль в создании комфортной городской среды. От его профессионализма зависит, в каких городах мы будем жить завтра, насколько они будут удобными, красивыми и гармоничными. Именно поэтому программа Архитекторы.pф имеет такое большое значение. В этом году она получила рекордные 1233 заявки от специалистов из 87 регионов страны — это лучший результат за семь лет существования проекта, который реализуется по поручению президента в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“", — отметил заместитель председателя правительства Р Ф Марат Хуснуллин.

Седьмой поток программы пройдет восемь месяцев в форматах: лекции, проектная работа, встречи с экспертами. Образовательный трек будет состоять из четырех очных модулей в Москве, одном регионе России и исследовательской поездке за рубеж.

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# архитектура , ТюмГУ , урбанистика

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