Новые очистные сооружения строят в селе Юргинского округа

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Новые очистные сооружения строят в с. Заозерное Юргинского округа. Проектируемая производительность составит 1 тыс. 754 куб. м в сутки. Объект будет способен эффективно перерабатывать сточные воды из ассенизаторских машин со всей округи. Установят здесь и автоматизированную сливную станцию, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Ход строительства очистных сооружений оценил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев. Вместе с главой Юргинского округа Виктором Васильевым он посетил строительную площадку.

Под новый объект отвели участок площадью 30 тыс. кв. м. Работы на площадке стартовали в июне 2025 г. Строители уже расчистили растительность, смонтировали опоры временного электроснабжения, завезли железобетонные изделия и строительные материалы. С использованием спецтехники выполняют планировку участка. Этап подготовительных работ завершится в сентябре.

В сообщении уточняется, что реализация проекта является важной частью модернизации системы водоотведения и повышения качества услуг для населения в муниципальном образовании.