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Более 18,5 тысяч соискателей трудоустроили в Тюменской области

Экономика, 13:09 18 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 тыс. 521 соискателя трудоустроили органы занятости в Тюменской области с начала года. Всего за содействием в поиске работы в кадровый центр "Работа России" обратились 25 тыс. 766 тыс. жителей региона, сообщает департамент труда и занятости.

При этом статус безработного присвоили 2,3 тыс. человек, а это 0,30 % от экономически активного населения Тюменской области.

Количество вакансий, которые заявили работодатели региона выросло до 30 тыс. Больше всего предложений о работе в образовательных, строительных организациях, компаниях, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, в органах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.

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